Со стороны Брагино валит густой чёрный дым: что произошло 

Ярославцев вновь напугал столб густого чёрного дыма, который виднелся со стороны Промышленного шоссе. Мы связались с управлением МЧС по Ярославской области, чтобы узнать, что произошло.
— Горит лакокрасочный продукт на улице Промышленная. Практически в том самом месте, где в прошлом году случился серьёзный пожар. По предварительной информации, возгорание не сильное, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
Сейчас на место возгорания выехали пожарные.