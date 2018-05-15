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Со стороны Брагино валит густой чёрный дым: что произошло
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Со стороны Брагино валит густой чёрный дым: что произошло 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославцев вновь напугал столб густого чёрного дыма, который виднелся со стороны Промышленного шоссе. Мы связались с управлением МЧС по Ярославской области, чтобы узнать, что произошло.
— Горит лакокрасочный продукт на улице Промышленная. Практически в том самом месте, где в прошлом году случился серьёзный пожар. По предварительной информации, возгорание не сильное, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
Сейчас на место возгорания выехали пожарные.
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