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Пожарные ликвидировали открытое горение в челябинской деревне Анфалово
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Пожарные ликвидировали открытое горение в челябинской деревне Анфалово 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в деревне Анфалово Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщили, что несколько домов во вторник загорелись в деревне Анфалово Красноармейского района. Пожар возник в частном жилом доме, затем огонь перекинулся на другой частный дом и два строящихся.
"В 16:12 по местному времени (14:12 мск) произошла ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. Горел один жилой дом, в котором проживал один человек, три дома нежилые были — их отстояли", — сказал собеседник агентства.
Начальник пресс-службы регионального главка МЧС ранее отмечал, что причиной пожара мог стать пал травы. По данным ведомства, в тушении пожара был задействован вертолет.
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