Пожарные ликвидировали открытое горение в челябинской деревне Анфалово

Ранее в ведомстве сообщили, что несколько домов во вторник загорелись в деревне Анфалово Красноармейского района. Пожар возник в частном жилом доме, затем огонь перекинулся на другой частный дом и два строящихся.

"В 16:12 по местному времени (14:12 мск) произошла ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. Горел один жилой дом, в котором проживал один человек, три дома нежилые были — их отстояли", — сказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы регионального главка МЧС ранее отмечал, что причиной пожара мог стать пал травы. По данным ведомства, в тушении пожара был задействован вертолет.