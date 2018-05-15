Неизвестные подожгли покрышки у Крымского моста 

Рядом с Крымским мостом возник пожар, сообщает «360» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, неподалеку от автомобильного подхода к Крымскому мосту в городе Керчь неизвестные люди подожгли покрышки.
Тем не менее пожар был быстро потушен спасателями, а место возгорания расчищено. В настоящее время правоохранители выясняют, кем были люди, совершившие поджог.
Ранее лидер запрещенного в России украинского «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский заявил, что организация может предпринять «разные меры» против Крымского моста. «Очень может быть», заявил он, на мосту появится плакат, например, с надписью «Крым — Украина» или «Смерть России!».
Сегодня Крымский мост официально откроет президент России Владимир Путин, а завтра, на полгода раньше запланированного, на нем стартует автомобильное движение.