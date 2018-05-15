Неизвестные подожгли покрышки у Крымского моста

Рядом с Крымским мостом возник пожар, сообщает «360» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах

По словам собеседника канала, неподалеку от автомобильного подхода к Крымскому мосту в городе Керчь неизвестные люди подожгли покрышки.

Тем не менее пожар был быстро потушен спасателями, а место возгорания расчищено. В настоящее время правоохранители выясняют, кем были люди, совершившие поджог.

Ранее лидер запрещенного в России украинского «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский заявил, что организация может предпринять «разные меры» против Крымского моста. «Очень может быть», заявил он, на мосту появится плакат, например, с надписью « Крым Украина » или «Смерть России!».