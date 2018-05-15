Здание Центра международной торговли оцепили

Здание Центра международной торговли оцепилиСегодня утром, 15 мая, службы экстренного реагирования оцепили задние Центра международной торговли на улице Ковалихинской.

По словам очевидцев, к зданию бизнес-центра подъехало несколько пожарных машин. Сотрудников ЦМТ эвакуировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области «Нижегородской правде» сообщили, что в городе проходят плановые проверки. В связи с этим и было оцеплено здание бизнес-центра.

Ранее сообщалось, что с утра также были оцеплены ТЦ «Этажи „и ТЦ „Сормовские зори“.