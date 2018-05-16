Профилактические рейды в лесопарковых зонах Центрального округа

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период в Центральном округе ежедневно осуществляются обходы мест массового отдыха, лесопарковых зон и водных объектов, где так любят отдыхать москвичи и гости столицы.

Ежедневно личный состав Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве работает в усиленном режиме несения службы. Инженерно-инспекторский состав проводит беседы и инструктажи, а также обучение жителей основным вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и безопасного поведения на водных объектах.

Уважаемые жители и гости столицы! Управление по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности как в быту, так и на природе. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101».