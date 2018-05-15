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В Пензе около дворца спорта «Буртасы» загорелся «КамАЗ»
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В Пензе около дворца спорта «Буртасы» загорелся «КамАЗ» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Во вторник, 15 мая, на проспекте Строителей в Пензе около дворца спорта «Буртасы» загорелся «КамАЗ». Информация о ЧП появилась в группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец не только сообщил координаты загоревшегося большегруза, но и проиллюстрировал пост снимками, сделанными на месте происшествия.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании был получен в 9:02 по московскому времени. На месте происшествия работали семь человек. Известно, что в результате инцидента выгорел моторный отсек грузового автомобиля.
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