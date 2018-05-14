В Кемерове наградили жителей, спасавших людей из горевшего ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в ТЦ произошел 25 марта этого года, погибли 60 человек, еще 79 получили травмы. Церемония награждения началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

"Эта трагедия разделила нашу жизнь на до и после. Мы собрались здесь с вами, чтобы почтить и наградить тех людей, кто в эти страшные трагические минуты, особенно в первые минуты — минуты паники, минуты страшного пожара, неразберихи — не бросил находящихся в тяжелой ситуации людей, и в первую очередь детей, наиболее беззащитных, кто находился в «Зимней вишне», кто пришел на помощь, кто спасал жизни детям, зачастую ценой своей жизни", — сказал врио губернатора.

Награждены более 70 человек. Медалями «За честь и мужество», «За служение Кузбассу», «За веру и добро» и премиями отмечены кадет, студенты, волонтёры, работники различных организаций, которые оказались в момент пожара в ТЦ или помогали после него. «Если бы не вы, последствия трагедии были бы намного больше и намного серьезнее. В экстремальной ситуации вы не побежали спасаться, а нашли в себе силы спасать людей», — добавил Цивилев.

Награждены посмертно

Трое жителей Кузьасса получили медали посмертно: это учительница Татьяна Дарсалия , которая после того, как вывела свою дочь, осталась, чтобы помочь другим, завотделением соцобслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания Наталья Селезень — она буквально выталкивала детей из кинозала, а сама бросилась спасать оставшихся детей.

Также посмертно награждён Евгений Мокаленко — отец 11-летнего мальчика. Как отметил Цивилев, главе семейства пришлось принять тяжелое, но «единственно правильное решение» — выбросить сына из окна 4 этажа. Сам Евгений, его жена и дочь погибли. Мальчик был госпитализирован, его выписали почти через месяц.

"Мы вместе думали, как сделать так, чтобы помочь мальчику в этом трудном этапе жизни: мы придумали по просьбе его тренера подарить ему [мальчику] велосипед, о котором он мечтал. Таких велосипедов в продаже Кемерове не было, мы нашли родителей других мальчишек, которые тренировались с ними и дали свой велосипед, новый велосипед Сереже Москаленко", — отметил Цивилев. Врио губернатора подчеркнул, что мальчику будет оказана и в будущем вся необходимая помощь.

Награды, которыми были отмечены трое погибших, получили их родные и близкие.

По факту произошедшего пожара расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят 8 человек, все они арестованы. Как отметил Цивилев, расследование продолжается в настоящее время. Он добавил, что «все виновные в этой трагедии понесут наказание».