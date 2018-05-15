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Снос «Зимней вишни» сорван
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Демонтажу «Зимней вишни» помешали следователи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
СК России вмешался в демонтаж сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня», так как здание является вещдоком по делу о пожаре, сообщают СМИ.
Адвокат кемеровских бизнесменов — собственников помещений «Зимней вишни» Дмитрий Малинин заявил, что основной комплекс зданий ТРЦ признан вещдоком и передан на ответственное хранение администрации Кемерово, сообщает «Коммерсант».
>> В Кемерове начался демонтаж ТЦ «Зимняя вишня»
«Пока не будет постановления следователя СКР о его исключении из числа вещдоков, здание не может быть передано собственнику с тем, чтобы, например, его можно было сносить», — заявил Малинин.
Он утверждает, что следователи приостановили работы по демонтажу комплекса вспомогательных зданий ТРЦ.
Ранее во вторник в Кемерово начался снос вспомогательных зданий ТРК «Зимняя вишня». Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что на месте сгоревшего здания обустроят сквер.
Напомним, пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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