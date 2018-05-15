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Лесные пожары в Челябинской области охватили памятник природы Санарский бор
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Лесные пожары в Челябинской области охватили памятник природы Санарский бор 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая — РИА Новости. Лесные пожары, охватившие Пластовский район в Челябинской области, зашли на территорию памятника природы региона — Санарского бора, площадь возгорания уточняется, сообщил РИА Новости во вторник первый заместитель главы района Андрей Пестряков.
По данным ГУМЧС России по региону, в Пластовском районе в селе Степное в лесу из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар, его площадь составила 3,5 тысячи гектара. Огонь тушили 285 человек и 30 единиц техники.
"Действительно, возгорание с лесостепи перешло на Санарский бор, памятник природы регионального значения. По площади пожара трудно сказать, сейчас все в дыму. Но дыма сегодня уже меньше, чем накануне. Вечером будет облет территории, тогда, вероятно, ситуация станет более понятной", — сказал он.
Он добавил, что угрозы населенным пунктам нет — проведена опашка территории. Кроме того, возгорание дальше не распространяется, оно локализовано, остается лишь действующий пожар внутри старого горельника.
Как уточнили РИА Новости в пресс-центре регионального МЧС России, в настоящее время в борьбе c лесными пожарами в Пластовском районе задействовано 300 человек, угрозы населенным пунктам нет.
Санарский бор стал ядром Санарского государственного природного комплексного заказника, который был создан в 2008 году на территории Троицкого района Челябинской области. Санарский бор расположен на границе лесостепной и степной зон, статус особо охраняемой природной территории получил благодаря уникальным растениям и животным, редким горным породам и минералам, сохранившимся на его территории.
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