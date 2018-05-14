Сотрудник Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя ценой своей жизни предотвратил распространение пожара

В этот день на улице 8 Марта в поселке Тучково Рузского городского округа Московской области из-за сильного ветра упало дерево, повредившее линию электропередач, в результате чего произошло возгорание кустарников. Проезжавший мимо капитан полиции А. В. Аникин вышел из машины и принял единственное верное в данной ситуации решение — начать тушение пожара до приезда спасателей. Стараясь не допустить распространения огня на находящиеся неподалёку детский сад и детскую площадку, сотрудник Университета не заметил в горящей траве оборванный высоковольтный провод, который в тот момент находился под напряжением. От удара током капитан полиции Александр Аникин погиб на месте.

Александр Аникин был человеком ответственным, неравнодушным, отзывчивым, именно такой человек не мог пройти мимо надвигающейся беды. Он поступил как настоящий полицейский — ценой своей жизни предотвратил трагедию, в результате которой могло пострадать много людей. У него осталась жена и двое малолетних детей, пяти и семи лет.

А. В. Аникин 1985 г/р проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации с 2007 года, в Московском областном филиале Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя с 2016 года, в должности преподавателя кафедры тактико-специальной огневой и физической подготовки; до этого был сотрудником 15 роты 1 Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. За время службы награжден ведомственной медалью «За отличие в службе» 3 степени, в Филиале получил спортивное звание «Мастер спорта» по рукопашному бою, вел секцию бокса, являлся примером для курсантов и слушателей Университета.

В наших сердцах Александр останется светлым, жизнерадостным человеком, отзывчивым товарищем, примерным семьянином и любящим отцом — настоящим полицейским.