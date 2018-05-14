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Трасса Южноуральск — Магнитогорск временно закрыта из— за лесных пожаров
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Трасса Южноуральск — Магнитогорск временно закрыта из— за лесных пожаров 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Трасса Южноуральск — Магнитогорск временно закрыта из-за лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
"Сегодня с 13:00 (мск) введено временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге Южноуральск — Магнитогорск с 01 по 81 км в связи с… пожаром, задымленностью", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ориентировочно ограничение будет снято завтра в это же время. «В связи с этим спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении», — сказали в ведомстве.
Главное управление лесами Челябинской области регионального пункта диспетчерского управления сообщает, что по данным на 13 мая зарегистрировано 29 природных пожаров. «Двадцать семь пожаров на землях лесного фонда, один на землях обороны и безопасности и еще один на землях особо охраняемых природных территорий», — говорится в сообщении. Данные за 14 мая уточняются.
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