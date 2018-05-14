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ТЦ «Персей для детей» в Москве открыт после пожара
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ТЦ «Персей для детей» в Москве открыт после пожара 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы прекратил производство по иску прокуратуры с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей» до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе, суд прекратил рассмотрение иска в связи с тем, что данный вопрос должен решаться в рамках административного судопроизводства, а был подан прокуратурой в рамках гражданского судопроизводства. «Обеспечительные меры отменены (ранее суд закрыл „Персей для детей“ на 90 суток — прим. ТАСС), торговый центр открыт», — сказала представитель суда.
4 апреля на Малой Семеновской улице произошел пожар в шестиэтажном торгово-производственном здании, общая площадь возгорания составила 80 кв. метров. При эвакуации из здания погиб один человек, во время тушения пожара пострадали шестеро пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». Здание принадлежит ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика», на первых четырех этажах располагается магазин детских товаров «Персей для детей», на 5 и 6 этаже — складские помещения фабрики.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, большинство из которых дети.
ТАСС: последние новости
Владелец "Зимней вишни" после пожара перевел в бюджет Кузбасса 192 млн руб семьям погибших Власти Севастополя заявили, что нарушения пожарной безопасности устранил один закрытый ТЦ В Кемеровской области проливают участок шахты, где произошло задымление
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