Горящий вопрос. Какие проблемы вскрыл пожар на свалке в Нижневартовске

Пожар на городской свалке в столице Самотлора выявил целый ряд проблем, решать которые придется в самое ближайшее время.

Тушили 30 часов

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 9 мая в 14:00. Первоначальная версия — пожар в одном из садовых товариществ, информация не подтвердилась. Как оказалось, тлеет спрессованный мусор на полигоне ТБО. Сложность тушения заключалась в том, что мусор надо было для начала разрыхлить. Использовали тяжелую технику. Только потом пожарные смогли приступить к тушению. На объекте работало 20 единиц спецтехники. Справиться с возгоранием удалось только к вечеру 10 мая.

Единственный близ Нижневартовска полигон утилизации отходов занимает площадь в 13 га. Согласно санитарным документам, здесь разрешены: сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов 1— 4 класса опасности. Мусор сюда везут не один десяток лет. Все подряд.

Александр Лобов. «Как таковой утилизации ТБО в Нижневартовске не было и нет. Что мы имеем на сегодняшний день? Полигон, где отходы утилизируют путем гниения в естественных условиях. Слой мусора пересыпается землей, идет процесс разложения отходов и получается превосходный перегной. Только пластика в нем многовато… А ведь можно получать вторичное сырьё. Стекло, пластик, железо, резина, целлофан и т.д. прекрасно перерабатываются», — рассуждает член нижневартовского отделения партии ЛДПР

В городе на переработку принимают лишь малую часть отходов. Особой популярностью пользуются черные и цветные металлы. Для соблюдения экологического законодательства коммунальщики установили специальные урны для ртутьсодержащих отходов. Но находятся они в ЖЭУ, а гражданская ответственность горожан в большинстве своем находится на уровне «донести хотя бы до мусорного контейнера». Так что основная масса ламп, батареек оказывается в общей мусорной свалке.

Донести до урны

«Культуры в обществе не хватает, элементарной. У меня соседка была по даче, она мусор просто через свой забор перекидывала. А там ручей. Что-то унесет, что-то тут же под забором останется. И ругался с ней, и полицию вызывал, а толку?! Слава Богу, продала дачу, уехала. Тут жестко, на мой взгляд, надо. Не уговаривать и просить, а штрафовать и людей, и предприятия! Да так, чтобы и штраф высокий был, и общественные работы для виноватого. Вот наказали бы соседку мою бывшую, заставили дворником поработать с полгода, думаю, больше не сорила бы», — считает житель Нижневартовска Георгий Фокин

То тут, то там формируются несанкционированные свалки, особенно ужасающая ситуация в дачных кооперативах и в старой части города. Территории огромные, за всем не уследишь. В некоторых местах мусор складируется годами. Например, «народная тропа» в поселке Энтузиастов. От детского сада до ближайшей автобусной остановки метров 500-600 и это сплошная свалка. Гниющие пищевые отходы, бутылки, полиэтилен, старая мебель, автомобильные покрышки и даже целые автомобили, полусгнившие развалины сгоревших балков, благо, что металлический мусор быстро вывозят «добровольцы» на своих тележках, а то бы еще и арматура да алюминиевые банки валялись. И, по этой тропинке каждый день родители водят малышей в детский сад, школьники бегут до остановки, чтобы добраться на учебу.

С другой стороны, жилищников, судя по всему, эта ситуация сильно не «напрягает» — захламленность территорий они признают, но для исправления ситуации ничего не делают — экологам не звонят, субботники не устраивают, в набаты не бьют. В прошлом году в городе был организован «Коммунальный дозор ЛДПР». Эта акция родилась из-за постоянных жалоб горожан на отвратительное качество работы управляющих компаний. Активисты ЛДПР в Нижневартовске приняли единогласное решение с периодичностью минимум раз в неделю объезжать улицы города с инспекцией состояния дворовых территорий и вообще улиц, парков и скверов.

Борис Пичугин, член Нижневартовского МО ПП ЛДПР: «Ситуация катастрофическая, главная причина происходящего — отсутствие надлежащего контроля. Необходимо срочно строить завод по сортировке и переработке мусора, внедрять раздельный сбор отходов в городах региона, повысить стоимость утилизации несортированных отходов минимум в 10 раз, сортированные принимать или вывозить бесплатно. Проводить разъяснительную работу начиная с детских садов. Надо понимать, что именно мы, вартовчане, хозяева нашего города, хватит пенять на всех и вся. Пора самим формировать комфортную экологическую обстановку. Раздельный сбор и переработка отходов отлично подходят для национальной идеи на ближайшие 50 лет».

Вот это тоже вопрос. Кто должен воспитывать подрастающее поколение? Опять всё вменить в обязанность учителям? А толку? Придет воспитанный педагогом ребенок домой, а папа с балкона пакет с мусором выбрасывает. Сомневаюсь я, что на таких примерах дети станут фантики в урну выбрасывать!

Дым столбом

Недавний пожар привлек внимание к полигону не только огнеборцев, но и сотрудников правоохранительных органов . Сотрудников коммунальных служб подозревают в нарушении санитарных и экологических требований при эксплуатации объекта (статья 8.1 КоАП). Теперь следователи проведут детальную инспекцию объекта. Предварительная причина пожара — самовозгорание протирочного материала, загрязненного нефтепродуктами в месте выхода метана. По словам специалистов, это возможно в случае нарушения регламента по пересыпке отходов.

Так же следственному отделу по Нижневартовску предстоит проверить уровень загрязнения окружающей среды после пожара на свалке ТБО. Пожар тушили более 30 часов. Облако едкого дыма распространилось на несколько десятков километров. Запах дыма ощущался в Мегионе, который расположен в 30 км от Нижневартовска. Так же мегионцы наблюдали столб черного дыма, фотографии которого они выложили в социальные сети.

По словам правоохранителей, в ходе процессуальной проверки будут проверены все документы, на основе которых эксплуатируют полигон ТБО, а также проведут беседы с людьми, осуществляющими работы на свалке. Серьезный разговор состоится и с представителями городской администрации.

Еще одна проблема, связанная с нижневартовским полигоном ТБО, его близкое расположение к аэропорту. Птицы мешают взлету и посадке воздушных судов. Споры по этому поводу ведутся достаточно давно, но к единому мнению оппоненты так и не пришли. Вопрос, как всегда в деньгах. Еще в 2016 году Сергей Землянкин, ныне заместитель председателя городской Думы , в одном из интервью окружным журналистам говорил о необходимости строительства нового коммунального объекта. «Нижневартовску нужен полигон ТБО, отвечающий законодательству и приспособленный для утилизации отходов. Для этого требуются огромные деньги и время, значит, он должен создаваться в рамках региональной программы, но по нашей инициативе. Сейчас же утилизировать мусор в городе просто негде, ближайшее место — в Сургуте ».