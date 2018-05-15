Посади дерево — сделай жизнь лучше! Волонтёры отправились в Омский район

На территории Омского района прошёл Всероссийский день посадки леса. В рамках этой акции на площади 3 га высадили 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

Важно, что в 2018 году, объявленном президентом Годом добровольца в России , на акцию приехали волонтёры-экологи.

В 9.20 утра к месту сбора стали прибывать участники акции: члены правительства Омской области , коллективы органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также представители общественных организаций и волонтёры.

Участок выбрали по лесоводственным требованиям, раньше здесь рос берёзовый лес, но так как он обветшал, провели санитарную сплошную вырубку. А для восстановления экологии на территории Омского района высаживают именно хвойные культуры.

В 10.20 с приветственным словом выступили заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Вижевитова и глава омского муниципального района Геннадий Долматов.

«Всех приветствую и от имени правительства и губернатора Омской области, поздравляю с участием во Всероссийском дне посадки леса. Особенно приятно встречать такую активную группу людей, небезразличных к нашей природе. Сегодня в наших рядах очень много молодёжи, чему мы, безусловно, рады. Через несколько лет мы увидим кустики, но в будущем будет лес, а лес для Омска — его лёгкие», — сказала Татьяна Анатольевна.

Прежде чем идти в лес одежду участников акции обработали средствами защиты от клещей, а также обеспечили кисломолочной продукцией со словами: «Перед работой нужно подкрепиться». Начальник отдела омского лесничества Николай Кузьмин провел инструктаж по технике безопасности и технологии посадки лесных культур.

В 10.40 разбились по парам и приступили к работе. Тяжёлую часть, орудуя мечом Колесова (специальная лесопосадочная лопата. — Ред.), выполняли мужчины, Ну а женщины следом шли с сеянцами ели.

После тяжёлой работы всем присутствующим предложили подкрепиться гречневой кашей и сладким чаем. Затем подвели итоги акции и наградили её участников.