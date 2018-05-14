Жителям Подмосковья рассказали, как спастись при пожаре в лесу

«Самое главное, максимально быстро покинуть зону огня — уходить необходимо поперек ветра, если есть возможность — к реке или за преграду — дорогу или минполосу», — сказал Советников.

Оказавшись в безопасности, необходимо позвонить по номеру вызова экстренных служб «112» или по единому номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и сообщить о месте возгорания.

«Тушить пожар самостоятельно не следует. Практика показывает, что огонь — непредсказуемая и опасная стихия, из-за которой гибнут люди, причем даже профессиональные пожарные, − и в городах, и в лесах», — подчеркнул глава Комлесхоза.

С 1 мая на территории Московской области действует особый противопожарный режим. Устраивать пикники и разводить костры в подмосковных лесах разрешается только в специально обустроенных для этого местах. Категорически запрещено разводить огонь во всех не предусмотренных для этого местах и устраивать пал травы.

Пал сухой травы, который приведет к повреждению лесных насаждений, является уголовно наказуемым деянием, за него предусмотрено наказание в виде крупных штрафов, принудительных работ и лишения свободы на срок до четырех лет.

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