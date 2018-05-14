Жителям Подмосковья напомнили об уголовной ответственности за пал сухой травы

Иван Советников. Пал сухой травы, который приведет к повреждению лесных насаждений, является уголовно наказуемым деянием, за него предусмотрено наказание в виде крупных штрафов, принудительных работ и лишения свободы, сообщил в интервью РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области

«Хочу напомнить поджигателям сухой травы, что огонь от пала травы быстро переходит в леса и уничтожает лесные насаждения. А это уже квалифицируется как преступление по статье 261 УК РФ, часть первая которой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем до 400 тысяч рублей, а часть вторая − штраф за поджог в размере до 500 тысяч рублей. Кроме того, виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или испытательным работам, а также лишить свободы на срок до четырех лет», — сказал Советников.

По его словам, пожары в подмосковных лесах обычно возникают весной и летом. Пик весенних пожаров приходится на конец апреля − начало мая, период, когда снег уже сошел, но зелень еще не распустилась. Летом чаще всего леса горят в июле-августе, когда трава уже пожухла, а осенних дождей еще нет. При этом почти во всех лесных пожарах виноваты люди — пламя загорается от окурков, спичек, пиротехники, костров и так далее.

«Однако с самого начала сезона и до его конца, то есть где-то с середины апреля до середины октября, мы находимся в полной готовности к обнаружению и тушению пожаров», — подчеркнул глава Комлесхоза.

Он также рассказал о технике, которая необходима лесникам для работы. Она базируется на пожарных химических станциях (ПХС).

«Станции расположены с учетом пожарной ситуации в лесах − чем пожароопаснее лес, тем больше на этой территории работает ПХС. На каждой ПХС имеется специальная техника − бульдозеры, тралы, тракторы, лесопатрульные комплексы и многое другое», — отметил Советников.

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