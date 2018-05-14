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Пожарные ВСМПО получили тренировочный модуль за 13 миллионов
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Пожарные ВСМПО получили тренировочный модуль за 13 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приобрела учебно-тренировочный модуль для пожарных своего завода в Верхней Салде, сообщили в ее пресс-службе. Комплекс стоит 13 миллионов рублей и состоит из четырех контейнеров. Во время тренировок в них повышается температура и появляется дым. При этом тренажеры меняют конфигурацию: таким образом пожарные готовятся к любым возможным чрезвычайным происшествиям.
Отмечается, что при создании комплекса учитывались предложения ВСМПО, связанные со спецификой титанового производства и реальными ситуациями, с которыми приходилось справляться пожарным. Сейчас двое сотрудников «ВСМПО — Противопожарная охрана» проходят инструктаж по эксплуатации модуля, а руководство готовит план-график учений.
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