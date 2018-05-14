Лесники потушили природные пожары в Бурятии и Иркутской области на площади 153 га

"Силами лесников и арендатора ликвидированы два очага на общей площади 143 га, локализованные 12 мая в Баяндаевском районе. 13 и 14 мая на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного вновь обнаруженного лесного пожара", — сообщили в областном правительстве.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие субботу и воскресенье было обнаружено пять новых очагов возгорания в Иволгинском, Кабанском, Тарбагатайском Окинском районах. «Четыре из них ликвидированы в течение первых суток. Площадь, пройденная огнем, составила менее 10 га», — отметили в пресс-службе ведомства.

На утро понедельника в республике зарегистрирован один лесной пожар на площади 3 га в Кабанском районе. «Он локализован, ведется его дотушивание», — уточнили в РАЛХ.

К борьбе со стихией в двух регионах в выходные дни привлекались 80 человек, было задействовано 25 единиц техники. На территории Иркутской области и Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.