В Красноярском крае началась посевная кампания

К настоящему времени к севу приступили аграрии центральных, восточных, западных и южных районов края. Сейячас уже засеяно 87 тыс. гектаров, или 9% от плана в целом по краю.

Лидирует по темпам работ Ужурский район. Здесь зерновые и зернобобовые культуры посеяли на площади около 31 тыс. га — это 25% от плана по району. В Рыбинском и Канском районах засеяно 12 тыс. га (27% от плана) и 7 тыс. га (13,6% от плана) соответственно. В Минусинском и Курагинском районе зерновые и зернобобовые посеяли на площади 4 тыс. га (10,5% от плана) и 3,6 тыс. га (11% от плана).

Пока это вдвое меньше, чем было в прошлом году, отмечают в краевом Минсельхозе . Начать посевную кампанию в нужном объеме мешает большое количество влаги на полях из-за таяния снегов. Это не позволяет провести сев в короткие сроки, рассказал министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов . Однако есть уверенность в том, что работы завершатся успешно и в срок, подчеркнул министр.