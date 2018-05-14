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В Красноярском крае началась посевная кампания
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В Красноярском крае началась посевная кампания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Лаборатория новостей
К настоящему времени к севу приступили аграрии центральных, восточных, западных и южных районов края. Сейячас уже засеяно 87 тыс. гектаров, или 9% от плана в целом по краю.
Лидирует по темпам работ Ужурский район. Здесь зерновые и зернобобовые культуры посеяли на площади около 31 тыс. га — это 25% от плана по району. В Рыбинском и Канском районах засеяно 12 тыс. га (27% от плана) и 7 тыс. га (13,6% от плана) соответственно. В Минусинском и Курагинском районе зерновые и зернобобовые посеяли на площади 4 тыс. га (10,5% от плана) и 3,6 тыс. га (11% от плана).
Пока это вдвое меньше, чем было в прошлом году, отмечают в краевом Минсельхозе. Начать посевную кампанию в нужном объеме мешает большое количество влаги на полях из-за таяния снегов. Это не позволяет провести сев в короткие сроки, рассказал министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов. Однако есть уверенность в том, что работы завершатся успешно и в срок, подчеркнул министр.
В 2018 году общая посевная площадь в Красноярском крае составит 1 524 тыс. га. Зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 975 тыс. га, картофелем и овощами — 76 тыс. га, площади посева масличных и кормовых культур составят 110 тыс. га и 363 тыс. га ссответственно.
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