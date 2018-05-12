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Спасатели вытащили из воды девушку, упавшую с моста в центре Москвы
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Спасатели вытащили из воды девушку, упавшую с моста в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники поисково-спасательной службы «Крымский мост» вытащили из воды девушку, упавшую с Костомаровского моста в центре Москвы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы незамедлительно выехали на катере, вытащили девушку из воды, доставили на спасательную станцию и передали ее врачам скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшей 22 года. Сведений о состоянии здоровья девушки пока не поступало. Сейчас она находится в больнице.
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