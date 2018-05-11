Гордон вспомнила трагедию в Кемерово

Телеведущая и общественная активистка Екатерина Гордон организовала встречу Игоря Вострикова — мужчины, который потерял в пожаре свою семью, с отечественными и иностранными журналистами.

"Сегодня мы с площадкой НСН сделали важное — мы сказали: «Нет!» Сгоревшие дети не станут вчерашним инфоповодом!" — заявила Екатерина.

Екатерина отметила, что людям очень важно не только говорить о вещах, но и делать что-то, чтобы изменить ситуацию в стране. Женщина призналась, что после ее заявления о желании стать президентом России она очень много узнала.

"Реальный герой трагедии, живой человек со сломанным сердцем… Спасибо всем, кто пришёл", — написала Гордон и отметила, что такая встреча позволила опровергнуть все слухи, которые касались личности мужчины.