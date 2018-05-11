Ещё
Дом 89-летнего ветерана тыла в Серебряном Бору признан жилым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом 89-летнего ветерана тыла в Серебряном Бору признан жилым 

RT на русском 1 час назад
Дом в Серебряном Бору, в котором живёт 89-летний ветеран тыла Виктор Корниенко, признан жилым. Об этом RT сообщили в Департаменте государственного имущества города Москвы.
«На данный момент Росреестр уже внёс дом в список жилых зданий, теперь жильцы смогут оформить с ДГИ договор социального найма. Позже префектурой будет произведена экспертиза здания. В случае, если дом будет признан аварийным, жильцы получат право на получение другой площади», — сообщили в ДГИ.
Благодаря изменению в статусе помещения, ветеран теперь сможет ходатайствовать о выделении нового жилья.
Ранее стало известно, что 89-летний ветеран, а также его соседи уже десять лет живут без электроснабжения в одноэтажном деревянном доме дореволюционной постройки на Таманской улице в Москве. В 2008 году власти обесточили здание, поскольку с 1964 года по документам оно считается нежилым, хотя сам ветеран проживает там с 1955-го. При этом выяснилось, что помещение имеет статус нежилого только десять лет, когда здание было передано из собственности Минобороны в ведение города.
Из-за статуса дома люди не могут ни подвести свет, ни заключить договор социального найма, ни встать на очередь на улучшение жилищных условий. Газ, горячую воду, канализацию и свет жильцам приходилось обеспечивать себе самим. Их дом выпал из участка обслуживания поликлиник, а по документам жильцы оказались людьми без определённого места жительства.
RT на русском: последние новости
На шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар В Оренбургской области завершили проверки в ТЦ В Красноярске произошёл пожар во дворце спорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией292
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»111
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову248
Расходы на пенсии предложили урезать188
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать268
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение