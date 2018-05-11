«Чтобы город спал спокойно!». Как прошёл День пожарника на АЦБК

В канун Дня пожарной охраны России на Архангельском ЦБК прошёл день открытых дверей в пожарно-газоспасательной службе.

Кстати, этот праздник был приурочен к 12-летию со дня образования самой Службы на комбинате. Стоит отметить, что Служба эта действительно удивительная и достойна того, чтобы о ней рассказать. Именно её работники охраняют покой не только на самом комбинате, но и в самом Новодвинске . Они мгновенно реагирую на любые чрезвычайные ситуации и всегда готовы прийти на помощь спасательным службам города.

— В начале двухтысячных произошла реорганизация МЧС , — вспоминает начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Архангельского ЦБК Сергей Шереметьев . — Тогда у нас была хорошая часть, которую, к сожалению, расформировали. Фактически с 2004 по 2006 года части на комбинате не было. Но руководство комбината, понимало всю свою ответственность и приняло решение о создании многозадачной службы, способной предотвратить все риски, которые могут случиться на комбинате, то есть пожары, химические аварии, травмы людей, розлив нефтепродуктов и т.д.

Не служба, а семья

Идея была воплощена в жизнь. На протяжении 12 лет Служба регулярно развивалась и совершенствовалась, чтобы работники комбината и жители города могли чувствовать себя максимально спокойно и безопасно.

— На сегодняшний день наша Служба является уникальной, — считает Сергей Шереметьев. — У нас проводится обучение специалистов по программе, которую мы сами разработали. Она включает в себя подготовку по проведению пожарных, высотных и газоспасательных работ. Наш личный состав умеет оказывать медицинскую помощь пострадавшим. И благодаря нашей службе, если какие-то внештатные ситуации происходят, то они локализуются и устраняются на самой ранней стадии.

Естественно, важным моментом в работе Службы является и техника. И здесь опять же без тени сомнения можно говорить об уникальности. Дело в том, что часть техники сделана по специальному заказу. Например, тут есть машина, которая способна одновременно подавать и воду и пену для тушения пожара. Ничего подобного во всей Архангельской области больше нет.

— А вообще, наша служба — это настоящая семья, в которой нет случайных людей. Каждый знает, зачем он отправляется на работу и что от него зависит! Всего у нас работает 48 человек. Оперативное звено — 40 человек. На каждой дежурной смене одновременно находится 10 дипломированных специалистов.

Действительно, все работники Службы — это самоотверженные люди, готовые в любой момент выступить на борьбу с ЧС. Для них быть пожарным — это не просто работа. Это призвание, это образ жизни.

— Я работаю в Службе уже порядка пяти лет, — рассказал нам пожарный Андрей Ляпин . — Вообще я всегда хотел стать пожарным. Мне очень нравились большие красные машины и то, как они мчаться с мигалками, чтобы спасать людей. Я тоже хотел помогать и быть полезным! За все время работы я ни разу не разочаровался, не пожалел о своем выборе!

«Я в пожарные пойду!»

Во время празднования дня рождения Службы, руководство Архангельского ЦБК отметило как нынешних сотрудников за их достойный труд, так и ветеранов Службы.

Кроме того, особое внимание было уделено знакомству юных жителей Новодвинска с работой Службы. В этот день в гости к пожарным пришли ребята из школы № 7. Причем, как и принято, приходить на праздник, пришли они с подарками. Ребята подарили всем собравшимся танцевальные и вокальные номера в своем исполнении.

Естественно, малышам, в свою очередь, показали и рассказали, что же из себя представляет профессия пожарного. Им показали технику, разрешили все потрогать и даже посидеть в машинах, которые выезжают на различные чрезвычайные ситуации. Так же для них было организовано показательное выступление, во время которого спасатель преодолевали препятствия, забирались на стену дома и спасали пострадавшего с перелом ноги.

— Я тоже так хочу, — то и дело слышался восторженный шёпот мальчишек. — Вот вырасту — пойду в пожарные, чтобы людей спасать и на таких классных машинах ездить!

Хочется верить, что ребята не забудут этот день, и кто-нибудь из них обязательно выберет для себя работу пожарного!

Комментарии

Михаил Кулебеков, начальник пожарно-газоспасательной службы Архангельского ЦБК:

— Мне хочется пожелать всем пожарным здоровья, благополучия, чтобы все тревоги были учебными, а рукава оставались сухими. Конечно, можно сказать, что Служба достаточно молодая, но она прошла серьезные этапы развития и сегодня она является уникальной. Она решает задачи по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Важно и то, что она оснащена самой современной техникой. А весь личный состав — это профессиональные пожарные, которые регулярно проходят повышение квалификации.

Александр Гущин , заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области:

— Пожарно-газоспасательная служба Архангельского ЦБК — маленький, но очень сплоченный коллектив. Благодаря руководству комбината в вашем распоряжении находится самая современная техника и снаряжения. Но самое главное, что вы достойно выполняете свою работу! Вы — настоящие профессионалы своего дела!

Владимир Автушенко, начальник отдела гражданской защиты администрации города Новодвинска:

— Хочу поздравить вас с профессиональым праздником и сказать вам большое спасибо за то, что в 2017 году благодаря работе вашего подразделения на территории АЦБК и города не было чрезвычайных ситуаций.

Леонид Капориков, начальник транспортного отдела Архангельского ЦБК:

— За двенадцать лет существования службы шло постоянное наращивание, как материально-технической базы, так и кадрового состава. И тут, на мой взгляд, огромная заслуга руководства комбината. АЦБК является социально-ответственным предприятием. И все мы понимаем, что хорошая часть на комбинате — это хорошая часть для всего города.