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Пожарные поезда 15 раз участвовали в тушении пожаров на территории Москвы и области c начала года
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Пожарные поезда 15 раз участвовали в тушении пожаров на территории Москвы и области c начала года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела пожаротушения и пожарных поездов ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» Алексей Шебанов.
«С начала 2018 г. пожарные поезда московского региона девять раз участвовали в тушении пожаров на стационарных объектах и в подвижном составе железнодорожного транспорта, тушении двух пожаров в полосе отвода железной дороге, а также четыре раза привлекались на тушение пожаров в населенных пунктах и природных пожаров на территории, прилегающей к железной дороге», — сказал А. Шебанов.
Он отметил, что время реагирования пожарного поезда на поступивший сигнал о пожаре составляет от 10 до 20 минут, с учетом времени прицепки к нему локомотива, а уже по прибытию к месту пожара развертывание сил и средств и введение огнетушащих веществ на тушение пожара осуществляется в течение одной-двух минут.
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