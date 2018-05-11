Пожарные поезда 15 раз участвовали в тушении пожаров на территории Москвы и области c начала года

«С начала 2018 г. пожарные поезда московского региона девять раз участвовали в тушении пожаров на стационарных объектах и в подвижном составе железнодорожного транспорта, тушении двух пожаров в полосе отвода железной дороге, а также четыре раза привлекались на тушение пожаров в населенных пунктах и природных пожаров на территории, прилегающей к железной дороге», — сказал А. Шебанов.

Он отметил, что время реагирования пожарного поезда на поступивший сигнал о пожаре составляет от 10 до 20 минут, с учетом времени прицепки к нему локомотива, а уже по прибытию к месту пожара развертывание сил и средств и введение огнетушащих веществ на тушение пожара осуществляется в течение одной-двух минут.