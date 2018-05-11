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Разрез «Харанорский» в Забайкалье возобновил добычу и отгрузку продукции после пожара
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Разрез «Харанорский» в Забайкалье возобновил добычу и отгрузку продукции после пожара 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 11 мая. /ТАСС/. Разрез «Харанорский» (входит в СУЭК), где 4 мая загорелись пласты угля, возобновил добычу и отгрузку сырья, сообщили в пятницу ТАСС представители предприятия.
"Добыча [угля] началась 9 мая, отгрузка в полном объеме — 10 мая", — сказали представители разреза. При этом от других комментариев ситуации на предприятии они отказались.
Пожар на Харанорском разрезе начался 4 мая. Представители предприятия ранее заявляли, что возгорание произошло из-за перехода на территорию разреза природного пожара, тушение которого было осложнено штормовым ветром с порывами до 28-30 м/с. При этом в пресс-службе губернатора отметили, что, по предварительным данным, огонь перешел на месторождение с угольного склада. 7 мая региональное ГУ МЧС сообщило, что открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
Ранее министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников заявил ТАСС, что инцидент не повлияет на работу коммунальных предприятий региона, а пресс-служба компании «Читауголь» сообщила, что на исполнение договоров с потребителями пожар также не повлияет и все обязательства будут исполнены вовремя в нужном объеме.
Разрез «Харанорский» — одно из крупнейших угольных предприятий Забайкальского края. Он расположен в Борзинском районе, недалеко от поселка Шерловая Гора. Разработка месторождения ведется открытым способом. Основными потребителями харанорского угля являются «Читаэнерго», Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, «Амурэнерго», Благовещенская ТЭЦ, «Хабаровскэнерго», Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.
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