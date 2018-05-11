Разрез «Харанорский» в Забайкалье возобновил добычу и отгрузку продукции после пожара

ЧИТА , 11 мая. / ТАСС /. Разрез «Харанорский» (входит в СУЭК ), где 4 мая загорелись пласты угля, возобновил добычу и отгрузку сырья, сообщили в пятницу ТАСС представители предприятия.

"Добыча [угля] началась 9 мая, отгрузка в полном объеме — 10 мая", — сказали представители разреза. При этом от других комментариев ситуации на предприятии они отказались.

Пожар на Харанорском разрезе начался 4 мая. Представители предприятия ранее заявляли, что возгорание произошло из-за перехода на территорию разреза природного пожара, тушение которого было осложнено штормовым ветром с порывами до 28-30 м/с. При этом в пресс-службе губернатора отметили, что, по предварительным данным, огонь перешел на месторождение с угольного склада. 7 мая региональное ГУ МЧС сообщило, что открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников заявил ТАСС, что инцидент не повлияет на работу коммунальных предприятий региона, а пресс-служба компании «Читауголь» сообщила, что на исполнение договоров с потребителями пожар также не повлияет и все обязательства будут исполнены вовремя в нужном объеме.