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Семьи погибших в «Зимней вишне» не получили денег от собственника ТРЦ
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Семьи погибших в «Зимней вишне» не получили денег от собственника ТРЦ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Семьи погибших вохваченном огнем кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» до сих пор не получили компенсацию от совладельца здания Дениса Штенгелова. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал Игорь Востриков, потерявший в пожаре 25 марта жену и детей.
"Никому из пострадавших на счет не приходили деньги от собственника Штенгелова или каких-то его компаний. Все деньги пришли с назначением платежа из резервного фонда области", — цитирует кемеровчанина НСН.
Однако спустя несколько дней после трагедии председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын уверял — один из собственников «Зимней вишни» перечислил средства в региональный бюджет.
"Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии… Это та сумма средств, которая ранее была озвучена им для перечисления — 3 миллиона рублей на каждого [погибшего]", — рассказал он тогда "Интерфаксу".
Как известно, в Австралии проживает совладелец ТРЦ Денис Штенгелов, передает "Уралинформбюро".
По данным департамента соцзащиты населения Кемеровской области, семьи 60 погибших в «Зимней вишне» получили по 5 миллионов рублей: за каждого погибшего было переведено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ и из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, а также по 3 миллиона — от собственника торгового центра.
Огненная трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок, пострадали еще около 80. Пожар спровоцировало короткое замыкание, вызвавшего возгорание пластикового плафона над «сухим» бассейном в детской игровой зоне на четвертом этаже здания. Системы оповещения и пожаротушения не сработали.
Здание ТРЦ восстановлению не подлежит. После сноса на его месте будет разбит сквер. Демонтаж обещают начать 15 мая.
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