«Спасибо, ты все сделал правильно»

Больше месяца прошло со дня пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек. Расследование причин трагедии продолжается. Жители Кемерова по-прежнему несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у сгоревшего здания, которое власти города хотят снести уже в мае. На его месте появится сквер памяти погибшим. Как люди спасали друг друга, когда надо было спастись самим, и как жители Кузбасса откликнулись на трагедию — в материале ТАСС

"Просто делал то, что должен"

В «Зимнюю вишню» Дима Полухин ходил почти каждые выходные: в кинотеатр да по магазинам. 25 марта он получил очередной выходной, который дается курсантам кемеровского кадетского корпуса МЧС , если у них нет плохих отметок и проблем с поведением. Дима с подругой Анной решили пойти в кино.

"Мы посмотрели фильм примерно до середины, как вдруг в зал забежала сотрудница, которая прокричала о том, что всем нужно скорее выходить, в здании пожар. Люди не поверили этому, выходить из зала начали медленно, ничего не понимали. А когда уже вышли в коридор, где все было в дыму, у всех началась паника, начали толкаться и бежать", — рассказывает Дима.

Он двигался вместе с Анной в потоке людей по лестнице, когда в переходе с 4-го на 3-й этаж увидел женщину. Она кричала, что без детей никуда не пойдет. Дима сказал подруге, чтобы та шла вместе со всеми к выходу, а сам пробрался к женщине и стал выяснять, где остались дети.

"Но она просто махнула рукой в сторону коридора. Я побежал туда и начал искать детей в магазинах. Дым уже попал в глаза, видеть я стал хуже, поэтому старался прислушиваться, чтобы услышать детские крики или плач. Обежав два-три магазина, я нашел в одном из них троих детей", — рассказывает курсант.

В этот момент, говорит он, стало страшно. «Ноги подкашивались, в глазах начало темнеть», — рассказывает Дима. Он вывел из пожара двух девочек и мальчика. Выбравшись из ТЦ, курсант отыскал подругу и позвонил отцу. Тот, бывший военный, приехал быстро, выслушал и сказал сыну: «Спасибо, ты все сделал правильно».

Дмитрий не знает даже имен женщины и ее детей, которых спас. Когда он вернулся на учебу, однокурсники хвалили и благодарили, а страничку в социальной сети «ВКонтакте» заполнили сотни комментариев. Незнакомые люди говорили курсанту спасибо и спрашивали о здоровье. Дима старался отвечать всем.

"Я просто делал то, что должен был", — говорит сам Дмитрий.

По словам командира роты Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС Александра Захарова, Диму уже пригласили учиться в московскую Академию Следственного комитета . Но сам он решил: будет поступать в Военную академию связи в Санкт-Петербурге — хочет быть как отец.

Дмитрий Полухин получил награду Следственного комитета России от представителя ведомства Александра Бастрыкина

Помогли незнакомые люди

Сергей Красиков 25 марта отмечал день рождения за игрой в боулинг. Через месяц планировались областные соревнования, в которых Сергей участвовал с командой. Пройти они должны были в «Зимней вишне».

"В Кемерове не так много ТЦ с боулингом. В «Вишне» было много дорожек, три зала, поэтому до другого центра мы так и не добрались", — рассказывает Красиков.

Сергей — инвалид-колясочник. По его словам, инфраструктура для инвалидов в «Зимней вишне» была «на четверку»: два лифта, несколько ступенек на первом этаже, которые без посторонней помощи непреодолимы. В самом боулинге тоже было несколько ступенек на входе и съемный пандус. «В подобных местах, я считаю, пандус вообще должен быть постоянным», — говорит Сергей.

Когда подошла очередь бросать шар, Красиков услышал: «Серега, давай на выход, пожар!» — и подумал, что это очередная учебная тревога. Дыма не было, поэтому он спокойно поехал по направлению к выходу. Туда же направились все, кто был в боулинге. Уже у лестницы Сергей вдохнул едкий дым. Дальше он двигаться не мог: было много ступенек, а друг Максим, который обычно помогал ему, куда-то пропал.

"Я просто стоял и ждал, делать-то нечего. Беспокоился, куда он делся, а оказалось — он пошел за другим колясочником, который остался в боулинге. Когда Макс вернулся, меня уже и не было. Меня спустили незнакомые люди: двое спереди, один сзади", — рассказывает Сергей.

Несколько колясочников успели спуститься на лифте, пока он не перестал работать. Люди в спешке, но спокойно выходили. Паники не было, не было и какой-либо пожарной тревоги.

Все происходило очень быстро, хотя в тот момент казалось, что время замедлилось. Люди выходили раздетые, и Сергей думал о том, что надо найти помещение, чтобы не мерзнуть.

"Сережа у нас лидер. Он первый всех начал в чувство приводить, организовывать, чтобы никто не мерз на улице. Я вот была без куртки и вообще вышла в ботинках для боулинга", — рассказывает его подруга Ольга.

Вечером того же дня Сергей и его друзья все-таки отметили день рождения, теперь уже общий для всех.

"Это коснулось всех"

Врач-трансфузиолог Наталья Кувшинова листает тяжелую книгу, в которой отмечено, сколько людей, желающих стать донорами, принял центр в разное время. На следующий день после пожара в «Зимней вишне» сдать кровь пришло более 400 человек.

"Приходили коллективы крупных компаний, хоккейная команда, только вернувшаяся с игры в Красноярске . Даже те, кто был в торговом центре во время пожара и выбрался, — и они приходили сдавать кровь", — рассказывает Наталья.

Когда начался пожар, главный врач Кемеровского областного центра крови Илгиз Вафин гулял с внучкой. Сильный дым и химический запах быстро распространились по всему городу, но Илгиз не ожидал, что будут погибшие. Выйдя на работу в понедельник, он понимал, что люди пойдут сдавать кровь, но не предполагал, что так много.

"Холл для доноров и входная лестница были полностью забиты. У нас сразу возникла проблема с обувью и гардеробом, ведь более 150 человек одновременно мы принять не можем", — рассказывает врач.

Пришли сдавать кровь и те, кому нельзя это делать по медицинским показаниям: подростки и пожилые люди. Многие из них плакали после отказа, говорили: «Возьмите у меня кровь, со мной ничего не будет». Людям приходилось объяснять, что кровь просто будет негде хранить.

"Нам помогали пять волонтеров Общероссийского народного фронта, которые работали с очередью и просили людей записываться на другие дни. В итоге очередь получилась на две недели вперед", — рассказывает Вафин.

Омска и В дни после пожара главврач получил много звонков от коллег из других центров крови — от Калининграда до Хабаровска . Несколько дней подряд шли звонки из Челябинска Томска , откуда звонили доноры, которые хотели прилететь, чтобы сдать кровь.

"Я давно и хорошо знаю тех коллег, которые звонили нам. Они пытались найти нужные слова, чтобы не говорить каких-то дежурных фраз. В их речи чувствовалось: на них это тоже повлияло, это коснулось всех", — говорит Илгиз.

Владимир Чубаров