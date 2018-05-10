Суд запретил ролик «Немагии» о пожаре в Кемерово

Центральный районный суд Кемерово запретил ролик видеоблогеров «Немагия» о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

С иском в суд обратился прокурор Центрального района Кемерово. Он потребовал запретить распространение информации, размещенной в группе «Немагии» ( Михаил Печерский и Алексей Псковитин) в соцсети «ВКонтакте», на канале в YouTube и на личной странице Печерского, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Суд решил, что в видеоролике «Трагедия в Кемерово!» распространяются недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре. «В том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности. Тем самым вводятся в заблуждение родственники погибших и пострадавших, что приводит к дестабилизации и возникновению намерений к совершению противоправных действий», — сообщается в материалах суда.

Также претензии возникли и к комментариям к видеозаписи. Отмечается, что в них информация о завышенном количестве жертв пожара, призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области , высказывания о необходимости противоправных действий в отношении социальной группы «государственные служащие».

Решение еще не вступило в законную силу.

Ролик «Немагии» собрал свыше 2 млн просмотров.