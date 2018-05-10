Ещё
Суд запретил ролик «Немагии» о пожаре в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение

Суд запретил ролик «Немагии» о пожаре в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Центральный районный суд Кемерово запретил ролик видеоблогеров «Немагия» о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.
С иском в суд обратился прокурор Центрального района Кемерово. Он потребовал запретить распространение информации, размещенной в группе «Немагии» (Михаил Печерский и Алексей Псковитин) в соцсети «ВКонтакте», на канале в YouTube и на личной странице Печерского, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.
Суд решил, что в видеоролике «Трагедия в Кемерово!» распространяются недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре. «В том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности. Тем самым вводятся в заблуждение родственники погибших и пострадавших, что приводит к дестабилизации и возникновению намерений к совершению противоправных действий», — сообщается в материалах суда.
Также претензии возникли и к комментариям к видеозаписи. Отмечается, что в них информация о завышенном количестве жертв пожара, призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области, высказывания о необходимости противоправных действий в отношении социальной группы «государственные служащие».
Решение еще не вступило в законную силу.
Ролик «Немагии» собрал свыше 2 млн просмотров.
Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек. После этого в России прошли проверки в ряде ТЦ и ТРК, в результате которых выяснилось, что у 50% объектов имеются нарушения требований пожарной безопасности.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пожарные заступились за своего министра перед Михалковым В Красноярском Дворце спорта произошел пожар Действие «дальневосточного гектара» предложили распространить на всю страну
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»97
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение49
Ловушка для России: нефть уходит за $80516
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1348
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии189
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение