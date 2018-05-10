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В дыму и в огне! В Челябинске весенний пал травы грозит СНТ и жилым домам
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В дыму и в огне! В Челябинске весенний пал травы грозит СНТ и жилым домам 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Жители Паркового и Чурилово серьёзно напуганы, начавшимися пожарами на территории пустырей. Огонь по сухой траве быстро подбирается к жилым постройкам. Буквально за пару тёплых дней с 5 мая произошли четыре больших пожара (Парковый, Университетская Набережная, Звёздный, Чурилово).
В пятницу, 11 мая, в 11.00 приглашаем на пресс-конференцию, посвященную острой пожароопасной ситуации в городе и области. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» (ул. Росиийская, 67).
Основные причины возгорания?
Удается ли поймать злоумышленников (при условии поджога) или безответственных горожан, оставляющих костры или осуществляющих весенний пал травы?
Сколько случаев зафиксировано и какой ущерб в 2017 году нанесён такими стихийными пожарами в Челябинске, в области?
Сколько пострадавших и есть ли погибшие в огне? В 2017 и 2018 году?
Состояние проездов к месту возгорания в городе, в СНТ? Есть ли проблемы у пожарных?
Как готовиться город и область к особому противопожарному режиму? Хватает ли средств и сил?
Статистика страховых по ущербам по стихийных пожаров и выплатам по ним?
В разговоре примут участие:
Рымарев Александр Владимирович, начальник Управления по обеспечении безопасности жизнедеятельности населения г. Челябинска,
— Чистяков Денис Викторович, заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябисной обалсти — начальник дознания и административной практики,
— Егоров Григорий Иванович, к.тех.н., директор компании спецоборудования для пожарной техники,
— представитель регионального отделения Союза садоводов России.
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