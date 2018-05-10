Ford временно приостанавливает производство F-150 из-за нехватки комплектующих

Ford вынужден приостановить сборку популярного пикапа F-150 из-за нехватки запасных частей.

Проблемы возникли из-за пожара на заводе в Мичигане, отвечающем за изготовление литиевых деталей для грузовика. В Ford говорят, что это технические сложности и сейчас находится работа по поиску альтернативных поставщиков.

В компании также отмечают, что, несмотря на временную остановку производства, Ford способен удовлетворить стабильный спрос покупателей на фургоны семейства F-Series и другие модели. Дело в том, что был накоплен определенный запас автомобилей.

Известно, что из-за остановки производства трудности испытывают 3600 человек завода в Канзас-Сити. Еще проблемы возникли у 4 тысяч сотрудников предприятия, расположенного в Дирброне.

В Ford пока не готовы назвать точную дату, когда сборочное предприятие в Канзас-Сити начнет свою работу. Кстати, этот завод выпускает и представителей Transit.