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Ford временно приостанавливает производство F-150 из-за нехватки комплектующих
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Ford временно приостанавливает производство F-150 из-за нехватки комплектующих 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ford вынужден приостановить сборку популярного пикапа F-150 из-за нехватки запасных частей.
Проблемы возникли из-за пожара на заводе в Мичигане, отвечающем за изготовление литиевых деталей для грузовика. В Ford говорят, что это технические сложности и сейчас находится работа по поиску альтернативных поставщиков.
В компании также отмечают, что, несмотря на временную остановку производства, Ford способен удовлетворить стабильный спрос покупателей на фургоны семейства F-Series и другие модели. Дело в том, что был накоплен определенный запас автомобилей.
Известно, что из-за остановки производства трудности испытывают 3600 человек завода в Канзас-Сити. Еще проблемы возникли у 4 тысяч сотрудников предприятия, расположенного в Дирброне.
В Ford пока не готовы назвать точную дату, когда сборочное предприятие в Канзас-Сити начнет свою работу. Кстати, этот завод выпускает и представителей Transit.
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