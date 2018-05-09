Вечный огонь: история памяти

8 мая 1967 года у Кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь в память людей, которые пали в кровопролитной борьбе против фашизма.

51 год назад, в мае, у Кремлевской стены загорелся символ памяти и дани тем людям, которые отдали свои жизни в борьбе против немецких захватчиков.

С тех самых пор, огонь горит непрерывно и постоянно — напоминая нам о той цене, которой наши предки дали нам свободу. И пусть сейчас рядом с нами остались десятки ветеранов — память о их подвиге будет жить вечно.

Однако мало кто знает, что традиция поддержания огня в специальных горелках, у различных мемориалов, памятников и кладбищах возникла в Древнем Риме . Символ огня был описан еще в древних мифах, где фигурировали как и люди, так и боги. Интересно то, что первоначальное обладание огнем приписано женщинам, а мужчины получили его позже. Отражение этого предписания нашло себя в современности — сейчас женщина считается хранительницей семейного очага (огня).

С точки зрения таинств и символизма — «огненный знак» тоже много несет в себе. Так, ранее в мифологических системах огонь классифицировался как объект чисто религиозного отношения, которому поклонялись люди. Издревле свет всегда нес в себе символ «божественного» и освещал человеческий путь. Более того, первые люди на земле считали пламя проявлением самого Бога, который был доступен для восприятия. По сути своей огонь во все времена считался символом очищения, трансформации и обновления жизни, а также семьи (которая собирается вокруг его света и тепла) и патриотизма.

Румынии, Португалии и Впервые вечный огонь был зажжен в Париже у Триумфальной арки на могиле Неизвестного солдата, в которой были похоронены останки погибшего в боях Первой мировой войны француза. Пламя памяти горит в Париже с 28 января 1921 года. После этого, традиция зажжения огня была заимствована многими государствами и странами. Так, в 1930-1940-х годах пламя загорелось в Бельгии Чехии в память о солдатах, павших в Первой мировой.

А вот первой страной, которая увековечила память о погибших солдатах во Второй мировой войне стала Польша . Огонь был зажжен в Варшаве 8 мая 1946 года. Также огонь был зажжен в Канаде США и многих странах Европы.

Первый в СССР «Вечный огонь» был зажжен в Тульской области в поселке Первомайский 9 мая 1957 года в память о павших в Великой Отечественной войне. Однако первый на государственном уровне Вечный огонь в СССР появился 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

В настоящее время в Москве горят три Вечных огня. Первый был зажжен на Преображенском кладбище 9 февраля 1961 года от пламени на Марсовом поле. Второй расположен у Кремлевской стены на Могиле Неизвестного солдата. В церемонии зажжения огня у Кремлевской стены приняли участие Герои Советского Союза: А. П. Маресьев и Г. Ф. Мусланов. Тогда Маресьев передал факел с огнем в руки генсека ЦК КПСС Л. И. Брежнева, который и зажег огонь на Могиле Неизвестного солдата. Прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе в Зеленограде в Александровский сад 3 декабря 1966 года. Третий огонь появился 30 апреля 2010 года на Поклонной горе.