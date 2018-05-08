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Ремонт подъездов прошел в Рязановском
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Ремонт подъездов прошел в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ремонт подъездов многоквартирных жилых домов прошел в поселении Рязановское. Об этом 7 мая сообщили представители местной администрации.
— На данный момент завершены работы по адресу: поселок Знамя Октября, дом №18. Специалисты отремонтировали все подъезды жилого здания. Сейчас подрядчики проводят работы в многоквартирном доме на территории поселка Фабрики имени 1 Мая, — сообщил первый заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды Валерий Мазур.
Напомним, что сейчас в поселении активно ведутся работы по восстановлению дорожного полотна.
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