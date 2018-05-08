«Может, это автовирус?»Такси сгорело на Пролетарской

Пожар возник около виадука и станции метро «Пролетарская». Загорелся автомобиль Renault Logan, как сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области

Сообщение спасатели получили в 12:58. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, горело полмашины — 4 кв. м. В автомобиле никого не было, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Для тушения выезжали 2 единицы техники и 8 человек.

— Что за мода пошла автомобили жечь? Может, это автовирус? — предположил Александр Шагалов

Вчера на Канавинском мосту полностью выгорела маршрутка. По счастливой случайности, никто не пострадал. Когда водитель сказал, что в ПАЗике газовое оборудование, все пассажиры разбежались.