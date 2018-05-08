Добровольцы огненного фронта

Ежегодно весной на регионы Дальнего Востока обрушивается огненная стихия, уничтожающая десятки тысяч гектаров тайги. Этот год не стал исключением: за два весенних месяца уже выгорело почти 900 тыс. га леса. И больше половины из них — в Амурской области , где сегодня полыхает почти 40 тыс. га тайги.

В борьбе с палами участвуют пожарные, десантники, специалисты авиалесоохраны из всех дальневосточных регионов. Каждый день тушить пожары выходят около 800 человек. И в этой ежедневной борьбе не обойтись без местных жителей, которые образовывают добровольно-пожарные дружины, — таких активистов в Приамурье более 3,4 тыс. человек.

"Кроме нас, село никто не защитит от стихии"

Пожарные-добровольцы — это сотрудники сельских администраций, фермеры, водители, представители других профессий и даже пенсионеры. Весной и осенью они ждут сообщений о пожарах, чтобы не задумываясь оставить свои привычные дела, дома, семьи и уехать на тушение. В работу добровольцев также входит несение караула, беседы с односельчанами о правилах пожарной безопасности — этим они занимаются круглый год.

"Вступил в ряды добровольной пожарной дружины, наверное, потому, что неравнодушный, — рассказывает член добровольной пожарной дружины села Новотроицкое Аркадий Золотухин. — А вести активный образ жизни — уже привычка. В период пожароопасного сезона наше село, как и многие другие, рискует оказаться в огне. Мысли о том, что кроме нас, жителей села, его никто не защитит от стихии, не оставляют в покое".

Золотухин — пенсионер. Около пяти лет назад он переехал из северной Тынды поближе к областному центру (от Благовещенска до Новотроицкого 24 км) и продолжил вести активный образ жизни. Познакомившись с главой и специалистами сельсовета, отказать дамам в помощи он, бамовец, не смог. А одна из первых просьб была войти в совет добровольной пожарной дружины.

"Здесь я практически с первого дня. Прошел обучение (проводится ежегодно на базе МЧС — прим. ТАСС ), вакцинацию, познакомился с другими добровольцами, среди которых практически все работающие, семейные парни в возрасте 30 лет и старше, и сам принялся за работу".

В Новотроицкий сельсовет входит два села — Новотроицкое и в 10 км от него Кантон-Коммуна — на их защите десять добровольцев. Состав новотроицкой дружины почти не меняется, но новички — ценные кадры. Например, недавно влившийся в ряды добровольцев житель Новотроицкого Никита Китаев использует свой УАЗ, чтобы на место тушения подвозить бочку с водой.

Не только руководитель, но и дружинник

Руководит добровольцами глава сельсовета Ирина Бондарь — худенькая, светлая, с широкой улыбкой женщина, научившаяся оперативно принимать решения даже в самых непредсказуемых ситуациях. Но это приходит с опытом. Еще два года назад, когда она заняла руководящий пост, при первом в ее «карьере» пожаре, Бондарь не знала, с кем держать связь, забыла нажать на кнопку сирены и не знала, как остановить пламя, которое с бешеной скоростью шло на село.

"Я так растерялась, что забыла включить сирену. А огонь подходил к селу так быстро. Хорошо, что мимо проезжал глава соседнего Новопетровского сельсовета — он-то и привел меня в чувство, структурировал хаотичность моих действий. Он заметил огонь по дороге в Новопетровку и по телефону рассказывал, что делать", — вспоминает глава сельсовета.

В этом году небольшие возгорания вокруг Новотроицкого и Кантон-Коммуны возникают ежедневно. Самое серьезное было пару недель назад, когда огонь мог коснуться так называемого района Соколиха в южной части Новотроицкого. Жару поддавал штормовой ветер. Проведя разведку, Бондарь отправила сообщения добровольцам и оперативным службам, с которыми позже несколько часов работала над ликвидацией пламени.

"Огонь шел по касательной и при изменении направления и силы ветра мог подойти близко к жилым домам. Но, благодаря верно принятым с представителями лесничества решениям, жертв удалось избежать — пустили встречный пал. Обычно, если горит площадь до одного гектара, мы справляемся самостоятельно, если больше — звоним в единую диспетчерскую службу, просим пожарный автомобиль. В этом году есть плюс — авиация рядом, например, недавний пожар вблизи Кантон-Коммуны потушили с помощью самолета Бе-200", — рассказала Ирина.

Бондарь приезжает на каждый пожар. Зачастую не только в роли руководителя, но и дружинника. Не раз бывало, что возгорание происходит на сопке, на которую пожарный автомобиль не поднимется, — она поднималась туда сама. А за спиной — 20-литровый ранец, частично наполненный водой.

"Причина всех пожаров, которые у нас возникали, — человек. Выжигают поля для сельхоздеятельности, выжигают участки для сбора папоротника, убирают мусор и сжигают его, как на дворе сухостой, и не только. Правда, уличить в этом виновника практически невозможно", — отметила глава Новотроицкого.

У потушенных пожаров есть имена

"Группировка пожарных-добровольцев в Амурской области составляет 3,4 тыс. человек — это реальная рабочая сила, которая постоянно оберегает населенные пункты. Это профессионалы, которые обучены, экипированы, у них есть определенные средства тушения пожаров, и до момента прибытия основных подразделений они оказывают реальную помощь в ликвидации очагов возгорания. То, что мы сейчас привлекаем в ряды добровольцев, — верное направление нашей деятельности, — считает и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев . — Надеюсь, жители сел чувствуют заботу и знают, кто стоит за обеспечением безопасности проживания. Думаю, год добровольца позволит увеличить количество членов пожарных дружин в регионе".

О том, что в районе был крупный пал или пожар, все узнают из СМИ и чаще в более сухой форме — «был пожар / потушили пожар». А то, что у потушенного пожара есть имена, — это озвучивается разве что в конце сезона, на заседании сельсовета. За сознательность, активную жизненную позицию и любовь к родному краю добровольцев устно и письменно благодарят. Но в этом году решением главы села для них предусмотрены приятные бонусы.

"Раньше добровольная дружина работала исключительно на общественных началах. В этом году мы обязательно рассмотрим поощрение — хотя бы за трату времени. Пусть будут небольшие, но приятные подарки. Конечно, тем, кто работает на своей технике, будем возмещать траты на ГСМ. Думаю, символично будет сделать это к Международному дню добровольца, который отмечается в декабре", — рассказала глава Новотроицкого сельсовета.

А пока вместе со своей бригадой Ирина Бондарь готовится к новым выездам — ведь пожароопасный сезон в самом разгаре.