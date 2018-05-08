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Российский Красный Крест собрал 136 миллионов рублей для пострадавших при пожаре в Кемерове
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Российский Красный Крест собрал 136 миллионов рублей для пострадавших при пожаре в Кемерове 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом телеканалу «360» сообщила председатель организации Раиса Лукутцова.
Она рассказала, что организация «очень активно занимается ликвидацией последствий этой трагедии». При этом Лукутцова отметила, что благотворительная помощь не может компенсировать потери людям, чьи близкие погибли во время пожара.
«Тем не менее мы составили чёткий план действий. На сегодня мы собрали 136 миллионов рублей, это достаточно большая сумма, которая говорит о том, что нашей организации доверяют», — сказала представитель Красного Креста.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе дети. Десятки человек пострадали.
После пожара Следственный комитет завёл уголовное дело, расследование продолжается. По информации СМИ, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
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