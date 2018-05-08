Власти Забайкалья считают, что пожар на разрезе «Харанорский» не повлияет на работу ЖКХ

Пожар на Харанорском разрезе, углем от которого пользуются крупнейшая в регионе электростанция — Харанорская ГРЭС, а также многие котельные, начался 4 мая. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что тушение продолжится еще несколько дней, так как огонь ушел глубоко в пласты угля. При этом, по данным регионального ГУ МЧС , открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

"Произошедшее никак не повлияет [на работу коммунальных предприятий]. Несмотря на случившееся, разрез работает, добыча угля продолжается", — сказал Паздников.

Представители предприятия во вторник заявили, что возгорание произошло из-за перехода на территорию разреза природного пожара, тушение которого было осложнено штормовым ветром с порывами до 28-30 м/с. При этом в пресс— службе губернатора отметили, что, по предварительным данным, огонь перешел на месторождение с угольного склада.

"Пожар локализован, принимаются все неотложные меры и проводятся работы по ликвидации последствий ЧС. Привлечены силы, средства и техника ООО «Читауголь» и АО «Разрез Тугнуйский», а также Харанорской ГРЭС, ОАО «РЖД» и других", — добавили представители угольного разреза.

Ранее пресс-служба компании «Читауголь» сообщила, что на исполнение договоров с потребителями пожар не повлияет, все обязательства будут исполнены вовремя в нужном объеме.

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