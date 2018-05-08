Власти Забайкалья считают, что пожар на разрезе «Харанорский» не повлияет на работу ЖКХ 

ЧИТА, 8 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Возгорание угольных пластов, начавшееся 4 мая на одном из крупнейших разрезов в Забайкалье — Харанорском, не повлияет на работу коммунальных предприятий региона, сообщил во вторник ТАСС министр территориального развития края Виктор Паздников.
Пожар на Харанорском разрезе, углем от которого пользуются крупнейшая в регионе электростанция — Харанорская ГРЭС, а также многие котельные, начался 4 мая. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что тушение продолжится еще несколько дней, так как огонь ушел глубоко в пласты угля. При этом, по данным регионального ГУ МЧС, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
"Произошедшее никак не повлияет [на работу коммунальных предприятий]. Несмотря на случившееся, разрез работает, добыча угля продолжается", — сказал Паздников.
Представители предприятия во вторник заявили, что возгорание произошло из-за перехода на территорию разреза природного пожара, тушение которого было осложнено штормовым ветром с порывами до 28-30 м/с. При этом в пресс— службе губернатора отметили, что, по предварительным данным, огонь перешел на месторождение с угольного склада.
"Пожар локализован, принимаются все неотложные меры и проводятся работы по ликвидации последствий ЧС. Привлечены силы, средства и техника ООО «Читауголь» и АО «Разрез Тугнуйский», а также Харанорской ГРЭС, ОАО «РЖД» и других", — добавили представители угольного разреза.
Ранее пресс-служба компании «Читауголь» сообщила, что на исполнение договоров с потребителями пожар не повлияет, все обязательства будут исполнены вовремя в нужном объеме.
Одно из крупнейших предприятий отрасли
Разрез «Харанорский» (входит в СУЭК) — одно из крупнейших угольных предприятий Забайкальского края. Он расположен в Борзинском районе, недалеко от поселка Шерловая Гора. Разработка месторождения ведется открытым способом. Основными потребителями харанорского угля являются «Читаэнерго», Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, «Амурэнерго», Благовещенская ТЭЦ, «Хабаровскэнерго», Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.