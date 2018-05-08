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На Ямале назвали территории с самым высоким риском лесных пожаров
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На Ямале назвали территории с самым высоким риском лесных пожаров 

Красный Север 52 минуты назад
Фото: Красный Север
Жарче всего будет в четырех районах округа. Спасатели и лесничие уже готовы встречать пожароопасный сезон. На Ямале проводят последние в его преддверии командно-штабные учения.
— В соответствии с долгосрочным прогнозом, в июне-июле округ ожидают превышение среднемноголетних значений на территории лесного фонда Ноябрьского, Надымского и в юго-западной части Ямальского лесничества — это земли Пуровского, Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов.
Прогноз разработан Федеральным агентством лесного хозяйства с учетом данных о горимости лесов за последние семнадцать лет, — говорит Алёна Ибрагимова, начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства ЯНАО.
Тренировку по борьбе с огнем, в которой участвовали несколько десятков человек, провели сегодня у переправы Салехард — Лабытнанги. Согласно легенде, пожар развился на территории ямальского лесничества и угрожал перекинуться на салехардскую землю. Первыми на место добрались сотрудники «Ямалспаса» и «Лесов Ямала», которые быстро потушили огонь. По тревоге подняли и городские службы, прибывшие на место чуть позже для защиты населенного пункта — включая добровольцев нескольких организаций. Все участники уложились в нормативное время. Подобные учения организуют и в других муниципальных образованиях.
— Мы к работе уже готовы. В нашем поисково-спасательном отряде собрано восемь групп, плюс еще две по десять человек — в Мужах и Яр-Сале. Сезонные сотрудники набраны. Все люди снабжены необходимым оборудованием и инвентарем. Это крайняя проверка готовности, которая у нас проходит перед началом лета, — рассказал Александр Жебриков, замначальника салехардского ПСО «Ямалспаса».
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