На Ямале назвали территории с самым высоким риском лесных пожаров

Жарче всего будет в четырех районах округа. Спасатели и лесничие уже готовы встречать пожароопасный сезон. На Ямале проводят последние в его преддверии командно-штабные учения.

— В соответствии с долгосрочным прогнозом, в июне-июле округ ожидают превышение среднемноголетних значений на территории лесного фонда Ноябрьского, Надымского и в юго-западной части Ямальского лесничества — это земли Пуровского, Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Тренировку по борьбе с огнем, в которой участвовали несколько десятков человек, провели сегодня у переправы Салехард Лабытнанги . Согласно легенде, пожар развился на территории ямальского лесничества и угрожал перекинуться на салехардскую землю. Первыми на место добрались сотрудники «Ямалспаса» и «Лесов Ямала», которые быстро потушили огонь. По тревоге подняли и городские службы, прибывшие на место чуть позже для защиты населенного пункта — включая добровольцев нескольких организаций. Все участники уложились в нормативное время. Подобные учения организуют и в других муниципальных образованиях.

— Мы к работе уже готовы. В нашем поисково-спасательном отряде собрано восемь групп, плюс еще две по десять человек — в Мужах и Яр-Сале. Сезонные сотрудники набраны. Все люди снабжены необходимым оборудованием и инвентарем. Это крайняя проверка готовности, которая у нас проходит перед началом лета, — рассказал Александр Жебриков, замначальника салехардского ПСО «Ямалспаса».