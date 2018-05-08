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Радаев раздал поручения после обрушения пятиэтажки
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Радаев раздал поручения после обрушения пятиэтажки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал ряд поручений в связи с обрушением пятиэтажного дома на улице Строителей. Напомним, инцидент произошел 7 мая. В угловой части здания обрушились секции с первого по пятый этажи. Обрушение произошло в части дома, где располагаются санузлы. Несущие конструкции не повреждены.
Пострадал один человек: на женщину упала штукатурка. Однако от госпитализации пострадавшая отказалась.
На место ЧП для координации работы всех оперативных служб выехал зампред правительства рениона Александр Буренин. Ему и главе Саратова Михаилу Исаеву Радаев поручил принять необходимые меры по временному размещению жильцов.
В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области «ФедералПресс» сообщили, что площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. Жильцов временно разместят в гостиницах «Сокол», «Оскар» и «Нейтрон».
Сам дом аварийным не считался. Пользователи Сети между тем пишут, что дом, который стоит рядом с обрушившейся пятиэтажкой, также вызывает у местных жителей опасения: с него осыпается кирпич.
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