Радаев раздал поручения после обрушения пятиэтажки

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал ряд поручений в связи с обрушением пятиэтажного дома на улице Строителей. Напомним, инцидент произошел 7 мая. В угловой части здания обрушились секции с первого по пятый этажи. Обрушение произошло в части дома, где располагаются санузлы. Несущие конструкции не повреждены.

Пострадал один человек: на женщину упала штукатурка. Однако от госпитализации пострадавшая отказалась.

На место ЧП для координации работы всех оперативных служб выехал зампред правительства рениона Александр Буренин . Ему и главе Саратова Михаилу Исаеву Радаев поручил принять необходимые меры по временному размещению жильцов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области «ФедералПресс» сообщили, что площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. Жильцов временно разместят в гостиницах «Сокол», «Оскар» и «Нейтрон».

Сам дом аварийным не считался. Пользователи Сети между тем пишут, что дом, который стоит рядом с обрушившейся пятиэтажкой, также вызывает у местных жителей опасения: с него осыпается кирпич.