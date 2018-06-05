Ещё
В Бурятии потушили масштабное возгорание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии потушили масштабное возгорание 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин
Лесоохрана потушила за сутки пожар площадью 45 гектаров в национальном парке в Бурятии, сообщает во вторник пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.
По данным агентства, на территории Бурятии идет тушение пяти лесных пожаров на общей площади около 600 гектаров в Кабанском, Селенгинском и Прибайкальском районах. Из них два очага локализованы.
"В Селенгинском районе продолжает действовать лесной пожар на землях министерства обороны, общая площадь на конец суток оставляет 300 гектаров. За прошедшие сутки ликвидирован очаг в пригороде Улан-Удэ на общей площади менее одного гектара. В Тункинском национальном парке ликвидирован лесной пожар на площади около 45 гектаров", — говорится в сообщении.
Всего на тушении лесных пожаров за сутки работало почти 300 человек. На территории Бурятия действует особый противопожарный режим.
С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 217 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет около 19,5 тысяч гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 265 лесных пожаров, а пройденная огнем площадь составляла порядка около 120 тысячи гектаров.
РИА Новости: последние новости
В Петербурге тушат возгорание емкостей из-под мазута Двум детям, пострадавшим в иркутском ТРЦ, может понадобиться операция На заводе по переработке мусора в Петербурге ликвидировали открытое горение
Комментарии  Ещё 199 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия110
Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата»176
Путин оценил возврат Крыма Украине749
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии104
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой26
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение