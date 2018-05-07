Трое детей пострадали при пожаре в Петербурге

Две девочки — четырех и семи лет, а также 11‐летний мальчик отравились дымом во время пожара в Санкт‐Петербурге. Все они — из одной семьи, сообщила в Twitter вице‐губернатор города Анна Митянина.

Кроме них в результате возгорания в шестиэтажном доме в историческом центре города пострадали две женщины — 45 и 37 лет. Одна из них от госпитализации отказалась.

По словам Митяниной, детей уже отпустили домой. Их здоровью ничто не угрожает.

По данным МЧС, пожар в жилом доме на Большом проспекте Васильевского острова произошел вечером 7 мая.

По факту пожара на Большой пр. В. О. дома 47 — горело 3 квартиры, открытый огонь. Пострадавших пока 5 человек, среди них отравление дымом: девочка 4года, девочка 7лет, мальчик 11 лет, направлены в ДГБ 5. Женщина 45 лет — отравление НИИСП. Женщина 37 лет отравление — отказ от ЛПУ.