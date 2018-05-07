Ещё
Трое детей пострадали при пожаре в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое детей пострадали при пожаре в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Две девочки — четырех и семи лет, а также 11‐летний мальчик отравились дымом во время пожара в Санкт‐Петербурге. Все они — из одной семьи, сообщила в Twitter вице‐губернатор города Анна Митянина.
Кроме них в результате возгорания в шестиэтажном доме в историческом центре города пострадали две женщины — 45 и 37 лет. Одна из них от госпитализации отказалась.
По словам Митяниной, детей уже отпустили домой. Их здоровью ничто не угрожает.
По данным МЧС, пожар в жилом доме на Большом проспекте Васильевского острова произошел вечером 7 мая.
По факту пожара на Большой пр. В. О. дома 47 — горело 3 квартиры, открытый огонь. Пострадавших пока 5 человек, среди них отравление дымом: девочка 4года, девочка 7лет, мальчик 11 лет, направлены в ДГБ 5. Женщина 45 лет — отравление НИИСП. Женщина 37 лет отравление — отказ от ЛПУ.
Анна Митянина (@A_Mitjanina) 7 мая 2018 г.
Спасатели эвакуировали 176 детей из‐за пожара, который охватил детский сад в эмирате Рас‐эль‐Хайма в ОАЭ. По имеющимся данным, никто из них не пострадал.
360tv.ru: последние новости
Жильцов разрушенной саратовской пятиэтажки разместили в гостиницах Проверки пожарной безопасности в ТЦ Москвы выявили множество нарушений Подростка убило током на заводе в Саратовской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский вертолет
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом208
США делают шаг для подготовки к войне в Европе131
Медведева отказались поддержать963
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня233
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение