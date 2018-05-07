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9 мая в Гусеве зажгут Вечный огонь
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9 мая в Гусеве зажгут Вечный огонь 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
9 мая на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года, в городе Гусеве зажжется Вечный огонь, сообщает администрация округа.
8 мая чиновники администрации и трое лучших офицеров 11 армейского корпуса прибудут в Москву к Могиле неизвестного солдата у Кремлёвской стены, чтобы зажечь от Вечного огня факел и привезти его частичку в капсуле в Калининград.
Сначала от нее зажгут Вечный огонь на памятнике 1200 гвардейцам, а затем на братской могиле в Гусеве.
«В полночь 9 мая возле памятника Герою Советского Союза C. И. Гусеву будет выставлен пост № 1, куда прибудет Вечный огонь. Мы приглашаем всех жителей города прийти к памятнику и стать частью исторического события», — говорят в администрации.
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