9 мая в Гусеве зажгут Вечный огонь

9 мая на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года, в городе Гусеве зажжется Вечный огонь, сообщает администрация округа.

8 мая чиновники администрации и трое лучших офицеров 11 армейского корпуса прибудут в Москву к Могиле неизвестного солдата у Кремлёвской стены, чтобы зажечь от Вечного огня факел и привезти его частичку в капсуле в Калининград

Сначала от нее зажгут Вечный огонь на памятнике 1200 гвардейцам, а затем на братской могиле в Гусеве.

«В полночь 9 мая возле памятника Герою Советского Союза C. И. Гусеву будет выставлен пост № 1, куда прибудет Вечный огонь. Мы приглашаем всех жителей города прийти к памятнику и стать частью исторического события», — говорят в администрации.