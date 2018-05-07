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Более 30 заблудившихся вывели из подмосковных лесов в 2018 году
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Более 30 заблудившихся вывели из подмосковных лесов в 2018 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 30 заблудившихся вывели из подмосковных лесов за 4 месяца текущего года, ежедневно поступает до десяти звонков о происшествиях в региональном лесном массиве, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Подавляющее большинство заблудившихся в лесах Московской области выводятся оперативно, обычно в течение нескольких часов с момента поступления сигнала", — уточняется в пресс-релизе. Как указывается в нем, за первые 4 месяца текущего года из лесов Московской области спасателями и волонтерами выведено 32 человека. Еще семеро заблудившихся вышли самостоятельно, благодаря подсказкам и ориентирам специалистов Системы-112.
При звонке заблудившегося человека по телефону экстренной помощи 112, его соединяют со спасательными подразделениями и лесничествами. Лесники, хорошо знакомые с местностью, помогут пострадавшему выбраться самостоятельно, подсказав необходимые ориентиры. При необходимости на место происшествия направляется поисковый отряд, который может включать как профессиональных спасателей и лесников, так и волонтеров. В сложных ситуациях для поиска заблудившихся задействуется авиация, в том числе беспилотная.
Когда на номер 112 поступают вызовы от родственников или знакомых заблудившихся, операторы дают указания поисковым отрядам.
Ежедневно в службу спасения поступает порядка 5-10 вызовов о происшествиях в лесном массиве, — около семисот с начала года. Обращения касаются не только розыска заблудившихся, но и возгораний в лесу, незаконной вырубки деревьев, выброса мусора и других правонарушений. Пик вызовов по потерявшимся традиционно приходится на грибной сезон — с июня по октябрь.
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