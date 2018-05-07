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На Бору закрыли крупнейший ТЦ «Зеркало»
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На Бору закрыли крупнейший ТЦ «Зеркало» 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Решением суда деятельность по эксплуатации здания торгового центра «Зеркало» на Бору запрещена до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Нижегородской области 4 мая.
В частности, в здании отсутствует обязательная автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, выявлено, что один из эвакуационных выходов закрыт на замок, а в нескольких павильонах отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции.
По данным ведомства, в настоящий момент деятельность торгового центра приостановлена. Однако, как сообщил корреспонденту ИА «В городе N» компетентный источник, «Зеркало» продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, ТРЦ «РИО» в Нижнем Новгороде возобновляет работу.
Фото: travel.rambler.ru
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