На Бору закрыли крупнейший ТЦ «Зеркало»

Решением суда деятельность по эксплуатации здания торгового центра «Зеркало» на Бору запрещена до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Нижегородской области 4 мая.

В частности, в здании отсутствует обязательная автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, выявлено, что один из эвакуационных выходов закрыт на замок, а в нескольких павильонах отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции.

По данным ведомства, в настоящий момент деятельность торгового центра приостановлена. Однако, как сообщил корреспонденту ИА «В городе N» компетентный источник, «Зеркало» продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, ТРЦ «РИО» в Нижнем Новгороде возобновляет работу.