Тысяча нарушений: челябинские ТРК и детские центры признали опасными для посетителей

Челябинске проверили на безопасность торговые комплексы, детские центры, спортивные и культурные объекты. В них насчитали 1099 нарушений. Об этом доложил на аппаратном совещании 7 мая начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев

— Мы продолжаем проверки мест с массовым пребыванием людей. В Челябинске 82 таких объекта: 17 торговых комплексов, в которых есть развлекательные центры, девять детских досуговых организаций, по 28 объектов культуры и объектов спорта, — перечислил Александр Рымарев. — На 4 мая проверен 71 объект, за прошлую неделю — пять. Выявлено 1099 нарушений, за неделю — 86.

17 учреждений Челябинской области могут быть закрыты из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности. В суды направлены иски с требованиями приостановить работу объектов до полного устранения замечаний. Об этом 4 мая на координационном совещании по обеспечению правопорядка доложили прокурор региона Александр Кондратьев и начальник ГУ МЧС Юрий Буренко

Ранее прокуратура потребовала закрыть магнитогорский ТРК «Гостиный двор». Там нашли 82 нарушения, в том числе просроченные огнетушители, неработающую пожарную сигнализацию и торговые точки на путях эвакуации.

Тема безопасности в ТРК стала особенно острой после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который начался днём 25 марта и унёс жизни, по уточнённым данным СКР, 60 человек.

Прокуратура Челябинской области вместе с МЧС после этого начали проверки пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. 74.ru проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов города. Подробности — в нашем репортаже.