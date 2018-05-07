Из пожара на улице Бехтерева спасены 15 человек, есть пострадавший

Огонь в квартире на 12-м этаже распространился на 25 квадратных метров.

Столичные спасатели получили сигнал о пожаре в доме №41 по улице Бехтерева в 00 часов 59 минут.

— Поступило сообщение о задымлении в подъезде на улице Бехтерева, дом 41, корпус 4. Принятыми мерами в 01:24 возгорание было локализовано, а в 01:32 ликвидировано. С вышележащих этажей спасено 15 человек. К сожалению есть пострадавшие, — сообщили в столичном управлении МЧС РФ

7 мая 2018 года в 00 часов 59 минут поступило сообщение о задымлении в подъезде на ул. Бехтерева, д.41, к.4. Принятыми мерами в 01.24 возгорание было локализовано, а в 01.32 ликвидировано. С вышележащих этажей спасено 15 человек. К сожалению есть пострадавшие.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 мая 2018 г.

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