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Из пожара на улице Бехтерева спасены 15 человек, есть пострадавший
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Из пожара на улице Бехтерева спасены 15 человек, есть пострадавший 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Огонь в квартире на 12-м этаже распространился на 25 квадратных метров.
Столичные спасатели получили сигнал о пожаре в доме №41 по улице Бехтерева в 00 часов 59 минут.
— Поступило сообщение о задымлении в подъезде на улице Бехтерева, дом 41, корпус 4. Принятыми мерами в 01:24 возгорание было локализовано, а в 01:32 ликвидировано. С вышележащих этажей спасено 15 человек. К сожалению есть пострадавшие, — сообщили в столичном управлении МЧС РФ.
7 мая 2018 года в 00 часов 59 минут поступило сообщение о задымлении в подъезде на ул. Бехтерева, д.41, к.4. Принятыми мерами в 01.24 возгорание было локализовано, а в 01.32 ликвидировано. С вышележащих этажей спасено 15 человек. К сожалению есть пострадавшие.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 мая 2018 г.
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