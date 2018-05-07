МЧС приглашает новосибирцев убрать берега водоёмов

Спасатели предлагают новосибирцам принять участие в экологической акции «Чистый берег», которая продлится до 13 мая.

Уже несколько раз этой весной собирались вместе и убирали берега рек, озёр и водоёмов от накопившегося за зиму мусора сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области , личный состав Государственной инспекции по маломерным судам, пожарно-спасательных подразделений, а также их родственники, друзья, представители органов местного самоуправления, общественные и молодежные организации, волонтеры, экологи.

«Акция по очистке берегов водоёмов от мусора и хлама проводится осенью, после окончания купального сезона и весной, перед его началом, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков . — Нынешней весной уже обследовали 60 километров береговой линии, собрали порядка 260 кубометров мусора. В уборке территории принимали участие более тысячи сибиряков».

Всероссийская акция «Чистый берег» проводится уже пять лет по инициативе МЧС России. Цель — развить у граждан бережное отношение к природе, привить подрастающему поколению экологическую культуру.

Спасатели приглашают принять участие предприятия, общественные организациям и всех неравнодушных граждан. Для этого нужно обращаться в подразделения МЧС и администрации муниципальных образований. Все инициативы приветствуются. Телефон МЧС России по НСО 8 (383) 222-06-15, 222-48-30