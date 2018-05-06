Круиз из Сочи в Крым отменили во второй раз из-за пожара

Рейс из Сочи Крым круизного лайнера «Князь Владимир», запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара, передает "Интерфакс"

"Рейс отложен на неопределенный срок", — подчеркнул представитель компании «Черноморские круизы».

В полночь на 6 мая на судне произошел пожар. «Масло попало на двигатель, и он загорелся. Это произошло из-за обрыва масляной трубы. Были эвакуированы 243 сотрудника круизного рейса», — сказал начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны МЧС Алексей Колодко.

Первый рейс лайнера «Князь Владимир» в 2018 году переносят во второй раз. Изначально судно должно было отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили на 6 мая по техническим причинам.