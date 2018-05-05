В Пермском крае полицейский вынес из горящего дома двухлетнюю девочку

Сотрудники дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Нытвенскому району спасли семью на пожаре.

Как рассказали в МВД России, старший лейтенант Сергей Алексий и младший лейтенант Николай Белоусов патрулировали территорию города Нытвы . Они заметил, что загорелась кровля одноэтажного деревянного дома по улице К. Либкнехта. Как они выяснили позже, в доме находились женщина с двумя детьми. Полицейские сообщили о возгорании в дежурную часть. На их сообщение прибыл второй наряд ДПС : старший лейтенант Алексей Аликин и лейтенант Роман Щукин.

Полицейские начали спасать жильцов. Сергей Алексий вошёл в горящее здание и обнаружил спящую девочку 2,5 лет. Он взял её на руки и вынес из дома. Его напарник Николай Белоусов помог выйти 10-летнему мальчику и 34-летней матери детей. Затем сотрудники двух нарядов ДПС отключили в доме электричество, вынесли на улицу газовый баллон, ценные вещи и документы.