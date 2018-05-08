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Названа причина пожара на угольном разрезе в Забайкалье
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Названа причина пожара на угольном разрезе в Забайкалье 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЧИТА, 8 мая — РИА Новости. Возгорание на Харанорском разрезе в Забайкальском крае, горящем с 5 мая, произошло из-за усиления штормового ветра и степных палов, перешедших на рабочие угольные пласты, сообщил РИА Новости представитель АО «Разрез Харанорский».
"В связи с усилением штормового ветра с порывами до 28-30 м/с, несмотря на проводимые противопожарные действия, избежать перехода степных палов на рабочие угольные пласты не удалось, вследствие чего произошло их возгорание", — говорится в сообщении.
По информации компании, в настоящее время пожар локализован, принимаются все неотложные меры и проводятся работы по ликвидации последствий ЧС, привлечены силы, средства и техника предприятий ООО «Читауголь» и АО «Разрез Тугнуйский», а также Харанорской ГРЭС, ОАО «РЖД».
В компании уточнили, что, несмотря на сложную сложившуюся обстановку, все принятые АО «Разрез Харанорский» обязательства по поставке угольной продукции потребителям выполняются в полном объёме в соответствии с условиями заключённых договоров.
Харанорский угольный разрез, находящийся в Борзинском районе Забайкальского края, загорелся в ночь на 5 мая. Ориентировочно его должны были потушить через двое суток, но, по информации источников РИА Новости, угольные пласты ниже уровня земли продолжают гореть. Первоначально причиной пожара называлось возгорание склада добытого угля на площади 1 гектар, с которого огонь распространился на угольные пласты. Площадь возгорания с момента пожара назвать не смог никто.
Разработка Харанорского буроугольного месторождения, находящегося в Борзинском районе Забайкальского края, ведётся открытым способом. Основными потребителями харанорского угля являются «Читаэнерго», Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, «Амурэнерго», Благовещенская ТЭЦ, «Хабаровскэнерго», Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.
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