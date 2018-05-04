За сжигание травы могут начать сажать в тюрьму

Донской допустил возможность введения уголовной ответственности за сжигание травы

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в пятницу 4 мая сообщил, что ответственность за сельскохозяйственное сжигание травы может быть ужесточена до уголовной, передаёт ТАСС

«Хотя весенние пожары на особо охраняемых природных территориях сегодня все потушены, актуален вопрос, связанный с ужесточением ответственности за сельхозпалы травы. Надо не только повышать штрафы, но и, возможно, вводить уголовную ответственность, если есть большие ущербы от природных пожаров», — приводит агентство слова министра.

Ранее в МЧС заявили о введении особого противопожарного режима в 25 регионах России.

URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.